Кремлев намерен закрыть все долги AIBA и выделить деньги на развитие организации

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о намерении закрыть все существующие долги Международной ассоциации бокса (AIBA) и выделить деньги на развитие организации. Об этом он сообщил в открытом письме президенту МОК Томасу Баху, членам МОК и главе комиссии по расследованию Ненаду Лаловичу.

– Всю свою жизнь я посвящаю боксу и вижу свою задачу в том, чтобы помогать нашему виду спорта развиваться во всем мире, – говорится в письме Кремлева. – И ради будущего бокса я готов закрыть все долги AIBA, лишь бы наш любимый вид спорта остался в олимпийской программе. Мы приходим на руководящие должности для того, чтобы помогать развитию вида спорта, наши главные ценности – это спортсмены и тренеры. Мы должны создавать все условия в первую очередь для них.

Я принял решение закрыть все долги AIBA, а также выделить деньги на развитие организации. Я хотел бы сделать это, чтобы бокс, один из основополагающих олимпийских видов спорта, остался в олимпийском движении и чтобы финансовые проблемы более не являлись одной из причин, по которой будущее бокса находилось бы под угрозой. Я прошу вас поддержать бокс и не исключать АИБА из программы Олимпийских игр.