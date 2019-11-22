Кремлев избран главой комиссии по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA и первый вице-президент EUBC Умар Кремлев был назначен исполкомом Международной ассоциации бокса главой комиссии по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу AIBA. Такое решение было принято на внеочередном заседании в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации.

Члены исполкома предложили кандидатуру Кремлева на эту позицию и единогласно проголосовали за. В комиссию также вошли Ву Ди, Сулейман Микаилов, Эмилия Груева, Юсуф Аль-Казим, Рэй Сильвас и Мохамед Тома.

В обязанности комиссии будет входить проведение ключевых турниров AIBA, таких как чемпионаты мира, а также Кубок мира, реализация телеправ по всему миру, привлечение спонсоров, партнеров и инвесторов, создание стратегии и остальные вопросы, касающиеся маркетинга.

Кремлев также предложил создать новый крупный турнир — Кубок мира по боксу. Россия готова принять эти соревнования в 2020-м году.

В формате Кубка мира выбывшие в полуфинале команды проведут еще один матч за бронзовые медали. Кроме того, победители и призеры получат финансовое вознаграждение.