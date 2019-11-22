Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс

Кремлев избран главой комиссии по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу AIBA

16:34
Теги:

Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA и первый вице-президент EUBC Умар Кремлев был назначен исполкомом Международной ассоциации бокса главой комиссии по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу AIBA. Такое решение было принято на внеочередном заседании в Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба Федерации.

Члены исполкома предложили кандидатуру Кремлева на эту позицию и единогласно проголосовали за. В комиссию также вошли Ву Ди, Сулейман Микаилов, Эмилия Груева, Юсуф Аль-Казим, Рэй Сильвас и Мохамед Тома.

В обязанности комиссии будет входить проведение ключевых турниров AIBA, таких как чемпионаты мира, а также Кубок мира, реализация телеправ по всему миру, привлечение спонсоров, партнеров и инвесторов, создание стратегии и остальные вопросы, касающиеся маркетинга.

Кремлев также предложил создать новый крупный турнир — Кубок мира по боксу. Россия готова принять эти соревнования в 2020-м году.

В формате Кубка мира выбывшие в полуфинале команды проведут еще один матч за бронзовые медали. Кроме того, победители и призеры получат финансовое вознаграждение.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир