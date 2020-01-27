Иван Редкач: «Не успел укусить, Гарсия уже плачет, папин сыночек»

Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал свой укус Дэнни Гарсии во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.

— Видео недели, — написал Редкач в комментариях под видео с укусом. — Не успел укусить, он уже плачет, папин сыночек. Глаза такие — какать хочешь? Или в ринг давно не выходили?

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