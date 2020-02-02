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Источник: суд по делу о драке боксера с росгвардейцем состоится в понедельник

15:13

Завтра состоится суд по делу о драке боксера Георгия Кушиташвили с сотрудником Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что Кушиташвили завтра должен был лететь на сборы в Кисловодск, где готовился бы к летней Олимпиаде в Токио. Вместо этого он отправился за наркотиками, и его задержали. Он оказал сопротивление.

Чемпион России по боксу сломал нос росгвардейцу, а позже признался, что целился в челюсть. При обыске обнаружили у боксера сверток чуть меньше грамма с неизвестным веществом. Позже стало известно, что это был кокаин.

Боксера задержали на 48 часов, ему предъявлены обвинения по статьям 318 (насилие в адрес правоохранителей) и 228 (хранение и сбыт наркотиков). Суд по мере пресечения состоится завтра.

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Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@bazabazon

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