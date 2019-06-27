Источник: Экс-президент AIBA Рахимов не сможет вернуться на свой пост

Бывший президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов лишился возможности вернуться на эту должность. Об этом сообщает Inside the Games.

По данным источника, на внеочередном заседании исполкома AIBA представители проголосовали за изменения в ее уставе. 13 человек проголосовали за. Один был против и восемь воздержались.

Согласно изменениям, бывший президент не может быть восстановлен на своем посту. Вернуться на должность он сможет только в том случае, если будет избран повторно.

Ранее Рахимов, находящийся под санкциями Министерства финансов США из-за подозрений в связях с международной преступной группировкой, покинул свой пост. В докладе министерство он был назван "одним из главных преступников Узбекистана" В связи с делом о коррупции против его нахождения на посту выступал МОК.

После ухода узбекского функционера должность президента AIBA занял Мохаммед Мустасан (Марокко).