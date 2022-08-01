«Иранский Халк» проиграл «Казахскому Титану» в боксерском поединке. Видео

Известный иранский стронгмен Саджад «Иранский Халк» Гариби не оказал никакого сопротивления другому стронгмену Алмату «Казахскому Титану» Джуманову в матче по боксу.

Победитель определился в первом раунде — Джуманов нанес удар Гариби по корпусу, а затем без труда добил. Бой состоялся в Dubai P7 Arena в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Изначально Гариби должен был подраться против бодибилдера и актера Мартина Форда, однако поединок был отменен «из-за непредвиденных обстоятельств». Поединок силачей должен был пройти 30 апреля на арене «О2» в Лондоне.