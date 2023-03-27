Хрюнов — о поединке Дацика и Джонсона: «Предсказываю кровавое сражение»

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя россиянина Вячеслава Дацика и американца Кевина Джонсона по правилам бокса.

«У Дацика очень тяжелый бой. Легкой прогулки с Кевином Джонсоном не будет. Например, я предсказываю кровавое сражение. Все планы про Вячеслава будем обсуждать после 31 числа. В предстоящем поединке фаворитом считаю, конечно, Кевина Джонсона. Он 25 лет занимается боксом в отличие от Славы. На стороне Славы мужество и везение», — цитирует Хрюнова Metaratings.ru.

Дацик и Джонсон проведут поединок 31 марта в Москве. Бой пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».