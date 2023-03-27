Бокс/ММА
Новости
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Статьи Бокс - Любительский Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 14:43

Хрюнов — о поединке Дацика и Джонсона: «Предсказываю кровавое сражение»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя россиянина Вячеслава Дацика и американца Кевина Джонсона по правилам бокса.

«У Дацика очень тяжелый бой. Легкой прогулки с Кевином Джонсоном не будет. Например, я предсказываю кровавое сражение. Все планы про Вячеслава будем обсуждать после 31 числа. В предстоящем поединке фаворитом считаю, конечно, Кевина Джонсона. Он 25 лет занимается боксом в отличие от Славы. На стороне Славы мужество и везение», — цитирует Хрюнова Metaratings.ru.

Дацик и Джонсон проведут поединок 31 марта в Москве. Бой пройдет в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khryunov-v-boyu-dacika-i-dzhonsona-budet-krovavoe-srazhenie-favoritom-schitayu-amerikanca-238633/
Бокс
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Дастин Порье — Майкл Чендлер: видеообзор боя UFC 281
Тагир Уланбеков — Нейт Манесс: видеообзор боя UFC Vegas 64
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тим Цзю: «Чарло — маленький озлобленный мальчик. Он просто много лает»
Новости
RSS RSS
Все новости