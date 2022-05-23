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Сегодня, 17:15

Эдди Хирн: «Канело должен подраться с Головкиным. Либо сейчас, либо никогда»

Хирн сообщил, что Альварес хочет незамедлительного реванша с Биволом
Давид Хачатрян
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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) хочет незамедлительного реванша с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Недавно я общался с Канело. Мы оба знаем, что в сентябре можно устроить бой с Головкиным. Либо сейчас, либо никогда, — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу SecondsOut. — Однако Канело отчаянно желает реваншироваться с Биволом. Думаю, что Канело подерется с Головкиным до конца года только в том случае, если будет уверен, что после этого он вновь встретится с Биволом. На данный момент Канело не активировал пункт в контракте о незамедлительном реванше с Биволом».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

В последнем бою Геннадий Головкин (42-1) одержал досрочную победу над Риотой Муратой (16-3) 10 апреля в Японии и объединил титулы IBF и WBA в среднем весе.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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