Хэйни техническим нокаутом победил Абдуллаева в бою за титул временного чемпиона WBC в легком весе

Россиянин Заур Абдуллаев в бою за титул временного чемпиона WBC в легком весе техническим нокаутом проиграл американцу Девину Хэйни. Бой был остановлен после четвертого раунда из-за сломанной скулы Заура. Встреча состоялась в рамках боксерского вечера в Нью-Йорке (США)

Devin Haney (23-0, 15 KO's) RTD-4 Zaur Abdullaev (11-1) claiming the interim WBC lightweight title #HaneyAbdullaev #DAZN pic.twitter.com/al9e0kx3Tq — Tim — Boxeo Boxen бокс ?? Boksing ??? Boks ?? (@Hock1717) September 14, 2019

Это первое поражение Абудллаева в 12 встречах. У Хэйни 23 победы кряду, из них нокаутом — 15.