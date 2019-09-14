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Хэйни техническим нокаутом победил Абдуллаева в бою за титул временного чемпиона WBC в легком весе

07:06

Россиянин Заур Абдуллаев в бою за титул временного чемпиона WBC в легком весе техническим нокаутом проиграл американцу Девину Хэйни. Бой был остановлен после четвертого раунда из-за сломанной скулы Заура. Встреча состоялась в рамках боксерского вечера в Нью-Йорке (США)

Это первое поражение Абудллаева в 12 встречах. У Хэйни 23 победы кряду, из них нокаутом — 15.

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