Гора из «Игры престолов» дебютировал в боксе

Актер Хафтор Бьернссон провел дебютный поединок в боксе. Его соперником стал ирландец Стивен Уорд, который легче его на 65 кг (156 против 91). Бой из трех раундов прошел в Дубае.

Поединок завершился вничью.

Бьернссон ранее побеждал в состязаниях «Самый сильный человек планеты», а широко известным стал благодаря популярному сериалу «Игра престолов». Там он играл персонажа Григора Клигана по прозвищу «Гора».