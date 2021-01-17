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Гора из «Игры престолов» дебютировал в боксе

21:12
Стивен Уорд и Хафтор Бьернссон. Фото Instagram
Стивен Уорд и Хафтор Бьернссон. Фото Instagram

Актер Хафтор Бьернссон провел дебютный поединок в боксе. Его соперником стал ирландец Стивен Уорд, который легче его на 65 кг (156 против 91). Бой из трех раундов прошел в Дубае.

Поединок завершился вничью.

Бьернссон ранее побеждал в состязаниях «Самый сильный человек планеты», а широко известным стал благодаря популярному сериалу «Игра престолов». Там он играл персонажа Григора Клигана по прозвищу «Гора».

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