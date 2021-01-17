Гора из «Игры престолов» дебютировал в боксе
21:12
Актер Хафтор Бьернссон провел дебютный поединок в боксе. Его соперником стал ирландец Стивен Уорд, который легче его на 65 кг (156 против 91). Бой из трех раундов прошел в Дубае.
Поединок завершился вничью.
Бьернссон ранее побеждал в состязаниях «Самый сильный человек планеты», а широко известным стал благодаря популярному сериалу «Игра престолов». Там он играл персонажа Григора Клигана по прозвищу «Гора».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю