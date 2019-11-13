Габил Мамедов: «Перешел в более тяжелый вес ради возможности участвовать в Олимпиаде»

Серебряный призер чемпионата Европы 2017 года и Европейских игр 2019 года в весовой категории до 60 кг Габил Мамедов объяснил, почему на чемпионате России в Самаре выступает в более тяжелом дивизионе.

— Весовую категорию до 60 кг убрали из программы Олимпийских игр, а войти в 57 кг мне было бы тяжело, поэтому я и перешел в 63 кг, — сказал Мамедов. - Я шел на это ради того, чтобы сначала попасть на квалификацию к Олимпийским играм 2020 года, а потом уже на сами Игры в Токио.

На чемпионате России нет каких-то главных конкурентов, потому что у нас достаточно непредсказуемый вид спорта — каждый соперник силен. И на каждого оппонента я настраиваюсь как на последний бой. Скажу честно, в 60 кг было легче, потому что я там всех знал. Хотя и в дивизионе до 63 кг мне все в принципе знакомы. Но я приехал в Самару лишь за первым местом, другие медали меня не интересуют.

Мамедов вышел в полуфинал чемпионата России 2019 года, гарантировав себе минимум бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг. Именно по итогам турнира в Самаре определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года.