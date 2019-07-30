19:47 | Бокс

Фьюри может стать следующим соперником Поветкина

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Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри может стать следующим соперником россиянина Александра Поветкина. Поветкин планирует провести 31 августа бой в Лондоне.

– Фьюри рассматривается в качестве соперника Саши по бою, – заявил руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов в интервью РИА "Новости". – Это один из вариантов. Официальная информация будет позднее.

Последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии трех организаций.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190730/1557021713.html

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