Фьюри может стать следующим соперником Поветкина

Бывший чемпион мира в тяжелой весовой категории британец Тайсон Фьюри может стать следующим соперником россиянина Александра Поветкина. Поветкин планирует провести 31 августа бой в Лондоне.

– Фьюри рассматривается в качестве соперника Саши по бою, – заявил руководитель команды промоутерской компании "Мир бокса" Вадим Корнилов в интервью РИА "Новости". – Это один из вариантов. Официальная информация будет позднее.

Последний раз россиянин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда проиграл техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии трех организаций. ​