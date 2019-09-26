Федерация бокса России решила наказать участников дебоша в отеле «Хайят» в Екатеринбурге

По словам генерального секретаря федерации Умара Кремлева, виновные понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а еще помогут боксерским залам в своих регионах.

Один из самых активных участников конфликта, Владислав Носовец из Татарстана, даже записал видеообращение, где извинился за свое поведение.

В отеле в Екатеринбурге во время чемпионата мира произошло выяснение отношений между находившимися в нетрезвом состоянии гостями турнира.

Видео: Telegram-канал Baza