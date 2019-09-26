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Федерация бокса России решила наказать участников дебоша в отеле «Хайят» в Екатеринбурге

12:33
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По словам генерального секретаря федерации Умара Кремлева, виновные понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а еще помогут боксерским залам в своих регионах.

Один из самых активных участников конфликта, Владислав Носовец из Татарстана, даже записал видеообращение, где извинился за свое поведение.

В отеле в Екатеринбурге во время чемпионата мира произошло выяснение отношений между находившимися в нетрезвом состоянии гостями турнира.

Видео: Telegram-канал Baza

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