Федерация бокса России поощрит призеров ЧМ-2023 среди женщин
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что организация дополнительно поощрит призеров чемпионата мира среди женщин.
«Да, мы обязательно поощрим призеров. Детали и суммы будут определены в ближайшее время», — приводит ТАСС слова Кириенко.
Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой награде по итогам ЧМ-20023 в Нью-Дели. Сборная страны заняла третье место в медальном зачете турнира.
Источник: https://tass.ru/sport/17376111
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