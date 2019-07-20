Федерация бокса России оплатит лечение и реабилитацию Дадашева

Федерация бокса России готова поддержать материально боксера Максима Дадашева, серьезно пострадавшего во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

После окончания боя состояние Дадашева ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу, где ему была проведена трепанация черепа в связи с начавшимся отеком мозга.

– Очень печальная новость, наш боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после боя с Сабриэлем Матиасом в США, – заявил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в пресс-релизе организации. – Хочу поддержать семью спортсмена в это нелегкое время. Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмем на себя все финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо. Желаем Максиму скорейшего выздоровления!

– Надо разбираться в обстоятельствах случившегося. Возможно, бой нужно было остановить раньше. Заранее нельзя делать никаких выводов, но надо проконсультироваться со специалистами по вопросу, были ли нарушения во время поединка, или нет, – добавил Кремлев.

Напомним, поединок Дадашева с Субриэлем Матиасом прошел в Оксон Хилл (США). Бой был остановлен после 11 раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.