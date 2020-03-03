Энтони Джошуа: «Ничто не остановит меня на пути к победе над Пулевым»

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от предстоящего поединка с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 20 июня.

— 20 июня я буду защищать свои чемпионские пояса в тяжелом весе, — цитирует BoxingScene Джошуа. — Я вновь возвращаюсь домой спустя определенное время. Наш бой пройдет на потрясающем новом стадионе в Северном Лондоне, для меня большая честь собрать все мировое боксерское сообщество, чтобы сотворить историю. Ничто не остановит меня на пути к победе над Пулевым.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.