Боец смешанного стиля Александр Емельяненко перед поединком со стронгменом Михаилом Кокляевым поделился ожиданиями от предстоящего события.

Бой Емельяненко — Кокляев пройдет по правилам бокса, четыре раунда по три минуты.

— Тренировочный процесс завершен, — сказал Емельяненко в эфире телеканала «РЕН ТВ». — И вот финальная часть: выйти побить своего соперника. И все, уехать домой и отдыхать, радоваться победе. Напутствия? Дело в том, что не только напутствия дают. Начинают учить даже те люди, которые далеки от спорта. Даже мой друг Виктор давал советы какие-то. Я ему говорю: «Ты же вообще к боксу отношения не имеешь». И он: «Да-да». Собираюсь выходить и бить, пока он не упадет. Вы увидите, что мой соперник не умеет ничего делать. Большой человек, 134 кг, внешние данные — не показатель. Я не боюсь, что он по мне попадет. По мне бьют другие даже с большей силой, чем он. Миша, держи удар, не падай сразу.

«СЭ» ведет трансляцию боя Емельяненко — Кокляев.

Емельяненко — Кокляев: видеотрансляция боя