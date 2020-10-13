Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный верит в победу российского боксера Мурата Гассиева над американцем Кевином Джонсоном за чемпионский титул по версии WBA International.

— Я бы на месте Мурата, наверное, вел бы себя так, как вел себя с ним Усик, когда он его просто-напросто перебивал и не давал ему возможности засадить в себя, — приводит слова Запашного «РЕН ТВ». — По всем показателям убежден, что если Мурат не будет эмоционировать, то он спокойно выиграет.

Бой между Гассиевым и Джонсоном пройдет 31 октября в Сочи