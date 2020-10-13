Эдгард Запашный дал прогноз на бой Гассиев — Джонсон
10:35
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный верит в победу российского боксера Мурата Гассиева над американцем Кевином Джонсоном за чемпионский титул по версии WBA International.
— Я бы на месте Мурата, наверное, вел бы себя так, как вел себя с ним Усик, когда он его просто-напросто перебивал и не давал ему возможности засадить в себя, — приводит слова Запашного «РЕН ТВ». — По всем показателям убежден, что если Мурат не будет эмоционировать, то он спокойно выиграет.
Бой между Гассиевым и Джонсоном пройдет 31 октября в Сочи
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/759935-edgard-zapashnyi-dal-prognoz-na-boi-gassieva-s-dzhonsonom