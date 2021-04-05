Российский боксер Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти спортивного комментатора Владимира Гендлина.

«Выражаю свои соболезнования от всего боксерского сообщества, — сказал Дрозд «СЭ». — Мы действительно потеряли легенду, потеряли эпоху, настоящего таланта в комментаторской и телевизионной журналистике в лице Владимира Ильича. Спасибо ему за любовь к боксу, за отношение и настоящую искренность. Таким он и останется в наших сердцах».

Дрозд также рассказал, как встретился лично с Владимиром Гендлиным в ресторане.

«Я был с ним знаком лично. Мы встретились с ним год назад по моей инициативе, ибо я хотел с ним познакомиться. Приятно провели время, 2-3 часа в ресторане. Покушали, обсудили бокс, поговорили о перспективах. Он оставил о себе очень приятное впечатление умного и эрудированного человека, который прекрасно разбирается в боксе».

Российский боксер вспомнил, что впервые услышал голос комментатора в классике бокса, которые были записаны еще на кассеты.

«Для нас Владимир Ильич был примером. Он всегда был комментатором, которого было приятно слушать. И самое главное, что ты понимал, о чем он говорил. Ты не просто смотрел бокс, а учился ему у Владимира Ильича Гендлина. В детстве, на кассетах, бои Майка Тайсона, Мухаммеда Али — классика бокса. Именно тогда я услышал голос Владимира Ильича. Для меня лично и для мира бокса — это большая утрата. Я думаю, что он был человеком непубличным. Он не любил к себе внимание, но был настоящим профессионалом».

Кроме того Дрозд отметил, что Владимир Гендлин обладал особыми навыками комментирования.

«Для меня, он лучший русскоязычный комментатор, которого я слышал. Всегда точно, по делу. Немногословен, но двумя-тремя предложениями мог очень красочно описать то, что происходило в ринге. Если комментирует Гендлин, значит к этому бою нужно присмотреться. Владимир Ильич обращал внимание на перспективных боксеров. Он обладал способностью предсказывать будущее ребят в боксе. Если комментирует Гендлин — значит качество», — добавил Дрозд.

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Ильич Гендлин. Журналист являлся автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве, Сергее Артемьеве и о других известных боксерах. Считался одним из самых авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса.

(Артем Бухаев)