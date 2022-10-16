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Сегодня, 07:34

Хэйни победил Камбососа решением судей в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе

Руслан Минаев
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Американец Девин Хэйни победил австралийца Джорджа Камбососа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Поединок проходил в Мельбурне (Австралия).

Бой прошел всю дистанцию, в итоге Хэйни победил со счетом 119-109, 118-110, 118-110.

Первый бой, который проходил в июне 2022 года в Мельбурне (Австралия) также завершился победой 23-летнего американца со счетом 116-112, 116-112, 118-110.

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