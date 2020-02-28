Деонтей Уайлдер: «Я выдохся к 3-му раунду, и тогда Фьюри начал бить меня по затылку»

Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал о том, что британец Тайсон Фьюри бил его по затылку во время титульного поединка за пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

— К третьему раунду уже не чувствовал ног, — цитирует BoxingScene Уайлдера. — Тогда Фьюри начал бить меня по затылку, чтобы нарушить равновесие. Я уже и так не ощущал ног, так что упал бы, даже если бы он меня легонько толкнул. Удивлен, что в итоге продержался до 7-го раунда.

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в 7-м раунде боя. 34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.