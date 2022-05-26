Деонтей Уайлдер объявил о возвращении в ринг: «Это мое последнее путешествие»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2) заявил, что он намерен вернуться в ринг и вновь стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

«Я точно продолжу карьеру, — приводит слова Уайта talkSPORT. — Да, ради этого мне придется отказаться от многих вещей. Придется вновь быть вдали от своих детей. Я многим пожертвовал, чтобы оказаться там, где я нахожусь сейчас. Я планирую разделить свою жизнь не только с семьей, но и со всем миром. Это мое последнее путешествие. Прошу прощения у родных, но мир нуждается во мне. Долг зовет меня.

Много людей долгое время просили меня вернуться. Я возвращаюсь как по многочисленным просьбам, так и потому, что бизнес бокса нуждается во мне. Ничто не сравнится с успешным американским чемпионом. Когда его нет — бокс мертв. Сейчас там все печально».

Уайлдер потерял титул WBC в поединке с Тайсоном Фьюри (32-0) 22 февраля 2020 года, проиграв техническим нокаутом в 7 раунде. В реванше, который состоялся 9 октября 2021 года, Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом в 11 раунде.