Деонтей Уайлдер – о бое Джошуа и Миллера: "Не думаю, что они получат ожидаемый результат"

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что бой между между обладателем поясов WBA, WBO, IBF, IBO, англичаниным Энтони Джошуа и американцем Джаррелом Миллером не привлечет большого внимания со стороны болельщиков, сообщает Talk Sport. Поединок пройдет 1 июня в Нью-Йорке (США).

– Джаррелл все еще неизвестный боец ​​здесь, в Америке. Джаррелл из Бруклина, но его не знают даже в его собственном городе. Он не является весомым именем здесь, поэтому я не думаю, что это здорово для него, потому что даже Энтони не настолько известен в Америке. Люди, которые знают Джошуа, знают, что отказался от 50 миллионов долларов за бой со мной и знают, почему нашего боя не было. Так что я не думаю, что они воспримут его поединок с Миллером хорошо, но посмотрим.

Я не думаю, что они получат ожидаемый результат. Я знаю, что надеются, что прилетят англичане и поддержат Джошуа, но этого не будет. Если бы Энтони поступил правильно и принял бой со мной, если бы сказал, что приедет драться с Деонтеем Уайлдером, результат был бы сумасшедшим, – цитирует Уайлдера Talk Sport.

Все о боксе – здесь