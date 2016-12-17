Денис Лебедев: "В команде Поветкина может быть предатель"

Российский боксер Денис Лебедев считает, что история с положительной допинг-пробой Александра Поветкина выдумана. Сегодня утром стало известно, что допинг-проба Поветкина перед боем в Екатеринбурге за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин. Вместо Стиверна на ринг против Поветкина выйдет француз Йоанн Дюопа, но бой не будет титульным.

– Считаю, что эта история выдуманная, – приводит ТАСС слова Лебедева. – Знаю, как Саша пренебрежительно относится к непонятным пилюлям. Его надо заставлять пить даже витамины. Или ему нагло подсыпали в пробу, или у нас в команде есть предатель. Есть опасность завершения Поветкиным карьеры.

"Поветкин грязный, как трехдолларовая купюра"

Поветкин: страх, отвращение и Дюопа