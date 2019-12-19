Денис Лебедев: «Не могу понять, почему наши чиновники не могут привести в чувство ребят из ВАДА»

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев возмущен решением ВАДА относительно российских атлетов. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российские боксеры не поедут на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом. Лебедев считает это решение поспешным.

— Насчет позиции боксеров, пожалуй, соглашусь с Колобковым, — цитирует «РИА Новости» Лебедева. — Нужно сначала завоевать лицензии, чтобы потом сказать: поеду ли я или нет. Тут надо идти шаг за шагом.

Вообще над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят. Я не могу понять, почему наши ответственные за это чиновники не могут привести в чувства этих ребят (ВАДА). Но вся планета будет знать, кто попал на пьедестал, даже если мы поедем под нейтральным флагом. Всех наших лидеров знают во всем мире, и все знают, какую они страну представляют.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.