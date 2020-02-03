Чемпион России по боксу Кушиташвили арестован по делу о кокаине

Военный суд в понедельник заключил под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.

— Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля, — приводят слова судьи «РИА Новости».

Ранее на суде боксер заявил, что он не употребляет и никогда не употреблял наркотики.

Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля. Теперь следствие вменяет Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.