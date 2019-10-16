Чемпион мира по боксу Гаджимагомедов прооперирован в Германии
21:06
Чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов перенес операцию в Германии на травмированной кисти. Восстановление займет около месяца, сообщает ТАСС.
22-летний Гаджимагомедов стал победителем чемпионата мира в Екатеринбурге. Спортсмен выступает в весовой категории до 91 кг. Также он является победителем Европейских игр 2019 года и серебряным призером чемпионата Европы-2017.
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