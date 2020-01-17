Бетербиев прокомментировал информацию, что он не хотел проводить бой в Китае по политическим причинам

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев рассказал о подготовке к защите против китайца Мэн Фаньлуна. Поединок пройдет 28 марта в России или Канаде.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бетербиев отказывается драться в Китае из-за притеснений в стране мусульман-уйгуров.

— Я сказал, что не буду боксировать в Китае, — приводит слова Бетербиева Федерация бокса России. — Моя подготовка находится на самом начальном этапе, и мы первый сбор проводим в Кисловодске. И получилось так, что в один момент со мной сборы проводила женская сборная России. А продолжить свою подготовку я хочу в Канаде, там у меня вся команда и спарринг-партнеры. Именно там пройдет основная подготовка, независимо от того, где пройдет мой следующий бой — в России или Канаде.

И я пока не могу ответить на вопрос, в какой из этих стран пройдет мой поединок. Федерация бокса России обсуждает возможность проведения моего боя в России.

Фаньлун — это хороший боксер. Всегда интересно боксировать с левшами, при подготовке этот факт надо учитывать. К этому бою нужно готовиться по полной программе. На кону поединка, скорее всего, будут стоять оба титула.