Бокс/ММА
Новости
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Статьи Волков – Оверим Ян - Стерлинг
Бокс - Любительский
Тайсон – Джонс
Поветкин - Уайт
Кудряшов - Романов
Мейвезер - Пол
Олимпиада
Новости   //    Бокс/ММА

Бузова: «Я очень люблю бокс. Так нервничала, что сказала: «From love with Russia»

Бузова на открытии ЧМ призналась в любви к боксу и перепутала фразу
08:31
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram
Теги:

Певица и телеведущая Ольга Бузова открыла чемпионат мира известной фразой, перепутав в ней слова. Также она спела в Белграде песню «Катюша» и призналась в любви к боксу.

«Я очень люблю бокс. Так нервничала, что в конце выступления сказала: «From love with Russia» (Вместо From Russia with love — Прим. «СЭ»). Но все равно тоже звучит неплохо. Надеюсь, мои песни настроили и замотивировали ребят», — приводит слова Бузовой «Матч ТВ».

Отметим, что комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Бузовой, написав в Instagram следующее: «From morning with cognac» (перевод — с утра с коньяком. — Прим. «СЭ»).

Напомним, в июне во время прямого эфира «Матч ТВ» Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его дном.

Бузова позже заявила, что Губерниев всегда ее ненавидел, еще с тех времен, когда она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал
Одним мазком: тест на COVID-19 правдивее на восьмой день после заражения
8
5