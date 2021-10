Бузова: «Я очень люблю бокс. Так нервничала, что сказала: «From love with Russia»

Певица и телеведущая Ольга Бузова открыла чемпионат мира известной фразой, перепутав в ней слова. Также она спела в Белграде песню «Катюша» и призналась в любви к боксу.

«Я очень люблю бокс. Так нервничала, что в конце выступления сказала: «From love with Russia» (Вместо From Russia with love — Прим. «СЭ»). Но все равно тоже звучит неплохо. Надеюсь, мои песни настроили и замотивировали ребят», — приводит слова Бузовой «Матч ТВ».

Отметим, что комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Бузовой, написав в Instagram следующее: «From morning with cognac» (перевод — с утра с коньяком. — Прим. «СЭ»).

Напомним, в июне во время прямого эфира «Матч ТВ» Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у девушки и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его дном.

Бузова позже заявила, что Губерниев всегда ее ненавидел, еще с тех времен, когда она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым.