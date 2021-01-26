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«Большой папа» Вильданов рассказал, как американский футбол подготовил его к боксу

16:38
Денис Вильданов. Фото скриншот "Рен ТВ"
Денис Вильданов. Фото скриншот "Рен ТВ"

Бывший игрок в американский футбол Денис «Большой папа» Вильданов рассказал, как этот вид спорта помог ему подготовиться к боксерскому поединку. 190-килограммовый Вильданов сразится с чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максимом Новоселовым в рамках нового турнира, где встертятся спортсмены из разных дисциплин и популярные блогеры.

«Американский футбол — нешуточный спорт. Хлестались мы на поле очень жестко, — цитирует «Рен ТВ» Вильданова. — И переломы были, и сотрясения, и на скорой людей увозили. Жесткие моменты были во время игр».

По словам экс-футболиста, игра закалила его бойцовский дух.

«Я могу точно пообещать, что для Максима это не будет легкой прогулкой с целью побить какого-то качка, — считает Вильданов. — Он встретит довольно-таки жесткое сопротивление. Максим уже старый, он старенький, надо ходить за ним и веником подметать песочек за ним. Я думаю, что эта ручка (показывает на свой кулак) как минимум сломает носик, пустит кровь, будет красиво, сделаем замечательный бой, кровище».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/795854-bolshoi-papa-vildanov-rasskazal-kak-futbol-podgotovil-ego-k-boksu

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