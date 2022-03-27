Мбилли победил Мохаммеди, оформив один из самых жестких нокаутов года

26-летний французский боксер Кристиан Мбилли (21-0) одержал яркую победу над бывшим претендентом на титул чемпиона мира в полутяжелом весе 37-летним французом Наджибом Мохаммеди (44-10).

В пятом раунде Мбилли отправил оппонента на настил, оформив, возможно, самый жесткий нокаут в этом году.

Поединок состоялся 26 марта в Montreal Casino в Монреале, Канада. Мбилли защитил звание чемпиона Континентальной Америки по версии WBC.

На счету Мбилли 21 победа, 19 из которых завершились нокаутом. Для Мохаммеди это поражение стало 3-м за последние 4 боя.