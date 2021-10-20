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Российский боксер Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя

Боксер Илья Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя
20 октября, 23:01
Илья Медведев. Фото ЦСП72, csp72.ru
Илья Медведев. Фото ЦСП72, csp72.ru

Российский боксер Илья Медведев после нападения медведя находится в искусственной коме, но его жизни ничего не угрожает, рассказал личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко.

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация. По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом», — цитирует Косенко РИА «Новости».

На боксера напало животное во время того, как он возвращался с рыбалки в компании двоих мужчин. Один из спутников Медведева погиб, второй избежал нападения.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211020/koma-1755489739.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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