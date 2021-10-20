Российский боксер Медведев находится в искусственной коме после нападения медведя

Российский боксер Илья Медведев после нападения медведя находится в искусственной коме, но его жизни ничего не угрожает, рассказал личный тренер спортсмена Дмитрий Косенко.

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация. По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом», — цитирует Косенко РИА «Новости».

На боксера напало животное во время того, как он возвращался с рыбалки в компании двоих мужчин. Один из спутников Медведева погиб, второй избежал нападения.