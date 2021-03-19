Бивол проведет бой с Ричардсом 1 мая в Великобритании

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) вернется на ринг весной текущего года, сообщает пресс-служба «Мира бокса». 1 мая 30-летний россиянин проведет бой против ровесника из Англии Крэйга Ричардса (16-1-1, 9 КО) в вечере бокса Matchroom Boxing на DAZN.

Ричардс занимает седьмое место в рейтинге WBA. Он завоевал титул чемпиона Британии в полутяжелом весе в своем предыдущем поединке в декабре 2020 года.

«Я очень рад, что назначена дата моего следующего поединка, — приводит слова Бивола пресс-служба «Мира бокса». — Я долго не боксировал, и у меня уже чешутся руки, хочется вернуться на ринг. Думаю, после длительного простоя — это хороший бой. Мне будет интересно боксировать в Британии с местным боксером. Знаю, что британские болельщики любят красивый бокс, и постараюсь их не разочаровать».

«Дмитрий уже является, и это не только мое мнение, одним из сильнейших полутяжеловесов мира, и мы сделаем все возможное, чтобы после этих трудностей с пандемией Дмитрий вернулся к активным выступлениям и вышел бы на объединительный бой, так как это и его и наша основная цель. Работа над этим уже активно ведется в сотрудничестве с Matchroom, но сейчас нужно пройти Ричардса», — цитирует пресс-служба «Мира бокса» главу организации Андрея Рябинского.