Бивол: «Надеюсь, бокс будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду»

Российский боксер Дмитрий Бивол предположил, каким будет его вид спорта через 100 лет.

«Я очень надеюсь на то, что бокс будет жить. Может, он не будет как-то сильно развиваться. Все-таки у нас не технический вид спорта, где нужна какая-то машина или обувь специальная — коньки или лыжи, с помощью которых можно сильно шагнуть вперед. Но, образно говоря, будут меняться актеры в этом большом театре, и людям будет интересно. Легкая атлетика та же — люди всегда будут бегать, это будет интересно. Или плавание. Это простые виды спорта. Бокс я отношу к ним же. Да, у нас перчатки меняются, но смысл тот же. Я надеюсь, он будет жить. Люди всегда друг другу хотели набить морду, ха-ха. Или уметь постоять за себя», — цитирует Бивола «Спорт День за Днем».

Бивол является действующим супер-чемпионом мира по версии WBA. 32-летний спортсмен провел 21 бой в профессиональной карьере и во всех поединках одержал победы (11 — нокаутом).