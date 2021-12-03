Белякова выиграла женский чемпионат России по боксу в седьмой раз в карьере

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Белякова выиграла женский чемпионат России по боксу.

В финале Белякова в весовой категории до 60 кг победила Нуне Асатрян. Она стала чемпионкой страны в седьмой раз, до этого она победила в 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

В турнире приняли участие 180 спортсменок из 48 регионов страны.