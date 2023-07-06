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Сегодня, 16:02

«Баварский Снайпер» рассказал об особенностях кулачных боев в сравнении с боксом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Немецкий боксер российского происхождения и кулачный боец, выступающий в компании Top Dog, Серж Михель рассказал о дебютном поединке в боях на голых кулаках.

«Я спортсмен, который делает то, что ему говорят и не лезу в работу тренера. Здесь было очень мало времени, чтобы подготовить руки за четыре недели. Мы начали работать без перчаток. Брат мне помогал, бил в перчатках, а я защищался без перчаток. Сейчас уже будет другая тема. Папа пересмотрел бой раз 15, и у него появились свои тренерские идеи. Работа по две минуты — тоже другая тема. Я боксировал восемь-десять раундов по три минуты, но это не значит, что пять раундов по две минуты у меня лучше получатся. Там другая динамика и другой темп, что надо отрабатывать. Пока у меня еще болят руки, но я хожу в зал и провожу бой с тенью и делаю раунды по две минуты. Конечно, бокс мне очень помог в этом бою. Многие фанаты и пацаны из сборной Германии потом писали мне, какая клевая у меня была защита, в сто раз лучше, чем в боксе. Когда возникают экстремальные опасности, организм вспоминает все, что он знает. Моя компактность, защита и точность сыграли роль. Наим тоже взвинтил темп с начала, и его не хватило на концовку. Сыграли роль и нокдаун, и мои точные попадания. В конце мне хватило даже скользящего удара для нокаута», — приводит слова Михеля MMA.Metaratings.ru.

Михель принимал участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На профессиональном ринге он провел 16 боев, одержал 13 побед и потерпел 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bavarskii-snaiper-rasskazal-ob-osobennostyakh-kulachnykh-boev-v-sravnenii-s-boksom-264011/
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