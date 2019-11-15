Андрей Ковальчук: «Хотел бы в финале чемпионата России встретиться с Бакши, но ему это не нужно»

Российский боксер Андрей Ковальчук поделился ожиданиями от финала чемпионата России, который пройдет в Самаре 16 ноября. В полуфинале в 75 килограммах он победил Джамбулата Бижамова.

— Я старался его поддавливать, встречать, в принципе это все получилось. Может быть, 70 процентов задуманного. Не всегда получалось в ближнем бою поработать, он там активно мне отвечал.

— Ваш соперник — дебютант, но считается очень перспективным. Побив его вы считаете себя лучшим в своем весе?

— Нет, не чувствую. Это нужно доказывать. Сегодня я выиграл, а завтра мы можем снова встретиться и все будет по-другому. У нас очень близкий вид спорта, конкурентный, всегда нужно тренироваться и не сбавлять обороты, темп, требования к себе. Все может поменяться буквально через месяц.

— Соперник по финалу Максим Коптяков. Что скажете о нем?

— С Максом мы с одного федерального округа, рад снова с ним встретиться. Он у меня выигрывал несколько раз, один раз я у него выиграл. Мы хорошо друг друга знаем.

— На турнире нет чемпиона мира в вашем весе Глеба Бакши. Хотел бы тут с ним конкурировать?

— Мы с ним на сборах часто встречались. Ему это не надо на данный момент. Конечно, мне хочется с сильнейшими боксировать и доказывать, хочется попасть на Олимпиаду, но Глеб — чемпион мира, и его освобоидили от чемпионата России.

— Если бы не освободили, как бы сложился ваш бой?

— Бокс — такой вид спорта, что сегодня ты победил, завтра — проиграл, нужно каждый день доказывать. И вообще в сборной России первый, второй и третий номера примерно все равны. Поэтому я бы не сказал, что он на голову выше, он такой же, как и мы. Просто в какой-то момент он был лучше остальных и выиграл чемпионат мира, — сказал Ковальчук. (Михаил Потапов)