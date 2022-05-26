Сауль Альварес

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) считает, что его противостояние с чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1) обрело личный характер.

«С ним это всегда было личным. Это никуда не денется, — признался Альварес в интервью DAZN. — Он все время говорил обо мне, в то время как я не упоминал его имени. Это делает наш третий бой еще более личным. Этот факт заставляет меня тренироваться еще усерднее, я стараюсь еще больше. Иногда я себя чувствую лучше, когда присутствует вот такая неприязнь».

Также мексиканский боксер считает, что после боя с Головкиным он проведет матч-реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0).

«Я точно попробую еще раз подраться с Биволом, — сказал Альварес. — Я не люблю проигрывать. Я попробовал набрать вес и завоевать титул в полутяжелом, но не получилось. Но я попробую еще раз. Только в следующий раз я буду в лучшей форме. Буду готов на все 12 раундов, будет другой план на бой. Нужно извлечь урок из этого поражения».

Альварес проиграл Биволу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.