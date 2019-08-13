10:14 | Бокс

Алоян нацелился на бой с Далакяном

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Российский боксер Михаил Алоян собирается вернуться на ринг в декабре. Он дебютирует в новой для себя весовой категории наилегчайшего дивизиона, сообщает Mmaboxing.ru.

Алоян планирует провести бой с чемпионом WBA украинцем Артемом Далакяном.

Последний раз Алоян выходил на ринг в рамках четвертьфинала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии и проиграл по очкам африканцу Золани Тете.

Дополнительная информация

https://mmaboxing.ru/news/news-boxing/Mihail-Aloyan-natselilsya-na-boy-s-Art-mom-Dalakyanom-45969.html

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