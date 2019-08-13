Алоян нацелился на бой с Далакяном

Российский боксер Михаил Алоян собирается вернуться на ринг в декабре. Он дебютирует в новой для себя весовой категории наилегчайшего дивизиона, сообщает Mmaboxing.ru.
Алоян планирует провести бой с чемпионом WBA украинцем Артемом Далакяном.
Последний раз Алоян выходил на ринг в рамках четвертьфинала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии и проиграл по очкам африканцу Золани Тете.
Дополнительная информация
https://mmaboxing.ru/news/news-boxing/Mihail-Aloyan-natselilsya-na-boy-s-Art-mom-Dalakyanom-45969.html
Загрузка...