Алоян нацелился на бой с Далакяном

Российский боксер Михаил Алоян собирается вернуться на ринг в декабре. Он дебютирует в новой для себя весовой категории наилегчайшего дивизиона, сообщает Mmaboxing.ru.

Алоян планирует провести бой с чемпионом WBA украинцем Артемом Далакяном.

Последний раз Алоян выходил на ринг в рамках четвертьфинала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии и проиграл по очкам африканцу Золани Тете.​