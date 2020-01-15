Российский боксер Александр Беспутин рассказал, что не употреблял допинг перед боем за чемпионский пояс WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева.

После победного поединка 1 декабря 2019 года Беспутин прошел допинг-контроль. Эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол (препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами).

— Пока не прошло расследование, до конца не разобрались, а в СМИ уже дают информацию, что я провалил допинг-тест, — цитирует Беспутина РИА Новости. — Очень неприятно читать подобное. Я хочу сказать, что мы ничего не употребляли, я чист! Я в себе в этом плане уверен.

В письме от лаборатории было написано: «ненормальный результат теста». И там не было написано: «провал». Сейчас мои представители, в частности адвокат, занимаются всей этой ситуацией. У меня неприятный осадок от этой ситуации. Я сдавал такой же тест во время подготовки в США за месяц до боя, и там было все в порядке.

И мне хотелось бы, чтобы после проверок и всех разбирательств, когда, надеюсь, все встанет на свои места, все люди, которые устраивают публичные нападки на меня, так же публично извинились передо мной! Всем мир! Быть добру!