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Аетбаева пробилась в полуфинал чемпионата мира. Протест сборной России удовлетворили!

13:11

Россиянка Лилия Аетбаева прошла в полуфинал чемпионата мира по боксу после удовлетворения ее протеста на результат поединка с Ти Там Нгуен из Вьетнама, сообщают РИА «Новости».

Аетбаева в четвертьфинальной встрече в весовой категории до 51 кг уступила Нгуен разделенным решением судей — 2-3. После этого российская команда подала протест. В полуфинале Аетбаева 12 октября встретится с Чоль Ми Панг из КНДР. Россиянка, как минимум, обеспечила себе бронзу.

Ранее в полуфинал турнира также отобрались две других россиянки — Людмила Воронцова и Екатерина Дынник.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191010/1559621356.html

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