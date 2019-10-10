Аетбаева пробилась в полуфинал чемпионата мира. Протест сборной России удовлетворили!

Россиянка Лилия Аетбаева прошла в полуфинал чемпионата мира по боксу после удовлетворения ее протеста на результат поединка с Ти Там Нгуен из Вьетнама, сообщают РИА «Новости».

Аетбаева в четвертьфинальной встрече в весовой категории до 51 кг уступила Нгуен разделенным решением судей — 2-3. После этого российская команда подала протест. В полуфинале Аетбаева 12 октября встретится с Чоль Ми Панг из КНДР. Россиянка, как минимум, обеспечила себе бронзу.

Ранее в полуфинал турнира также отобрались две других россиянки — Людмила Воронцова и Екатерина Дынник.