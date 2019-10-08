Аетбаева и Воронцова вышли в четвертьфинал чемпионата мира в Улан-Удэ

Со вторника на женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ соревнования начали проходить во время дневной и вечерней сессий. В первой половине дня свои поединки 1/8 финала провели две россиянки.

Лилия Аетбаева (до 51 кг) разделенным решением судей (4-1) победила представительницу Бразилии Гразиэль Жесус Де Соусу. В четвертьфинале Аетбаева встретится с Ти Там Нгуен из Вьетнама, этот поединок пройдет 10 октября во время дневной сессии.

Также россиянка Людмила Воронцова разделенным решением судей (4-1) взяла верх над ирландкой Микаэлой Уолш. Воронцова 10 октября во время дневной сессии поспорит за выход в полуфинал чемпионата мира в весовой категории до 57 кг с Джемумой Бетриан из Голландии.

Никто из россиянок не выступит во время вечерней сессии в шестой соревновательный день. В среду на стадии 1/8 финала на ринг выйдут сразу три россиянки. Капитан национальной сборной Наталья Шадрина (до 60 кг) встретится с колумбийкой Дайаной Кордеро, Саадат Далгатова (69 кг) — с немкой Надин Апетц.

Карина Тазабекова (до 54 кг) проведет свой первый поединок на турнире против американки Микиа Крепс. Все эти бои пройдут во второй половине дня.