Бокс/ММА
Новости
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс и ММА

7 октября 2014, 12:53

Руслан Проводников: "Счастлив, что буду биться на родине"

Дмитрий КОТОВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Руслан Проводников, который свой следующий бой проведет 28 ноября в Москве, отметил, что рад биться на родине. По словам боксера, он надеется на серьезную поддержку соотечественников на трибуне.

– Очень рад, что буду биться на родине, – приводит BoxingScene слова Проводникова. – Знаю, что болельщики давно ждали этого, поэтому рад, что могу предоставить им такую возможность. Ожидаю, что на поединок придет более 10 тысяч человек со всей России, чтобы поддержать меня.

 

Руслан Проводников
1
Читайте также
Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
В Саратове погиб сын губернатора Бусаргина при ДТП
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
В КБР оштрафовали восемь человек за неуважение к гимну России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберт Гарсия: "Рубио победит Головкина"

Проведение боя Мундин - Рябченко находится под вопросом

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости