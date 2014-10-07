Руслан Проводников: "Счастлив, что буду биться на родине"

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) россиянин Руслан Проводников, который свой следующий бой проведет 28 ноября в Москве, отметил, что рад биться на родине. По словам боксера, он надеется на серьезную поддержку соотечественников на трибуне.

– Очень рад, что буду биться на родине, – приводит BoxingScene слова Проводникова. – Знаю, что болельщики давно ждали этого, поэтому рад, что могу предоставить им такую возможность. Ожидаю, что на поединок придет более 10 тысяч человек со всей России, чтобы поддержать меня.