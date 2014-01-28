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Бокс и ММА

28 января 2014, 10:20

Шейн Мосли: "В бою между Пакиао и Мейуэзером нет фаворита"

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли не дает прогнозов на возможный бой между Мэнни Пакиао и Флойдом Мейуэзером-младшим. По словам Мосли, который выходил на ринг против обоих спортсменов, поединок может завершиться в пользу любой из сторон.

– Я встречался с обоими и не могу сказать, кто победит. Думаю, что у Мейуэзера есть некоторое преимущество в защите и изворотливости, – цитирует Мосли boxingscene. – Но Мэнни очень мощный и непредсказуемый боксер. Нельзя сказать, насколько сильно он бьет, пока не почувствуешь это на ринге. Бой может закончиться победой любого боксера.

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