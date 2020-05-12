В ночь на 17 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится шоу UFC Fight Night 172.

Главный бой турнира — поединок тяжеловесов Алистара Оверима и Уолта Харриса. Они должны были встретиться еще в декабре, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы. В связи с пандемией коронавируса турнир пройдет без зрителей.

Предварительный кард (начало — 01:00 мск, трансляция: UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ).

Свыше 93 кг: Родриго Насименто (Бразилия) — Донтейл Мэйс (США)

До 65,8 кг: Даррен Элкинс (США) — Нэйт Ландвер (США)

До 83,9 кг: Энтони Эрнандес (США) — Кевин Холланд (США)

До 65,8 кг: Майк Дэвис (США) — Гига Чикадзе (Грузия)

До 56,7 кг (ж): Кортни Кейси (США) — Мара Ромеро Борелла (Италия)

Основной кард (начало — 04:00 мск, трансляция: РЕН ТВ — с 05.00 мск, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ).

До 65,8 кг: Сон Ядон (Китай) — Марлон Вера (Эквадор)

До 83,9 кг: Эрик Андерс (Филиппины) — Кшиштоф Йотко (Польша)

До 65,8 кг: Эдсон Барбоза (Бразилия) — Дэн Идж (США)

До 52,2 кг (ж): Клаудия Гаделья (Бразилия) — Анджела Хилл (США)

Свыше 93 кг: Алистер Оверим (Голландия) — Уолт Харрис (США)

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.