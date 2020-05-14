В ночь на 17 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится шоу UFC Fight Night 172. Главный бой турнира — поединок тяжеловесов Алистара Оверима и Уолта Харриса. Они должны были встретиться еще в декабре, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы. В связи с пандемией коронавируса турнир пройдет без зрителей.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание и трансляция — 17 мая