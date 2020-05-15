Майк Дэвис отказался от участия в UFC 172, Чикадзе сразится с Риверой

Американец Майк Дэвис не примет участие в турнире UFC 172 из-за болезни, сообщает MMA Junkie. Отмечается, что проблемы со здоровьем не связаны с коронавирусом.

Соперником Дэвиса должен был стать Гига Чикадзе. Вместо него грузинский боец сразится с новичком UFC Ирвином Риверой.

Ривера ждет медицинского разрешения, включая тест на коронавирус. Комиссия штата Флорида согласилась взвешивать Риверу отдельно, боец не будет участвовать в официальных церемониях перед турниром.

Чикадзе провел в MMA 11 поединков, одержал 9 побед (две в двух поединках UFC) и потерпел 2 поражения. На счету Риверы 9 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.

UFC Fight Night 172 пройдет в ночь на 17 мая.

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Главный бой UFC Fight Night 172 — поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

UFC Fight Night 172: расписание турнира, бой Оверим — Харрис и другие поединки, когда начало трансляции 17 мая

Оверим — Харрис: и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая

UFC Fight Night 172: прямая трансляция боя Оверим — Харрис и других поединков, когда начало и где смотреть