В Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172. Грузин Гига Чикадзе единогласным решением судей победил мексиканца Ирвина Риверу — 30-26, 30-27, 30-27.

У 31-летнего Чикадзе 10 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Риверы 9 побед и 5 поражений.

В главном бою вечера встретятся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США). Этот поединок в тяжелом весе (свыше 93 кг) начнется ориентировочно в 6.30 (мск).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая