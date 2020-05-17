В Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172. Американец Дэн Идж в весовой категории до 65,8 кг раздельным решением судей победил бразильца Эдсона Барбозу — 29-28, 29-28, 28-29.

На счету 28-летнего американца 15 побед и 2 поражения в ММА. Он не проигрывает пять боев подряд. У 34-летнего бразильца 20 побед и 10 поражений.

В главном бою вечера встретятся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая