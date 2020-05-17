В Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172. Американец Нэйт Ландвер победил соотечественника Даррена Элкинса единогласным решением судей — 29-28, 30-27, 30-27.

На счету 31-летнего Ландвера 14 побед и 3 поражения в ММА. У 36-летнего Элкинса 25 побед и 6 проигрышей. Он потерпел четвертое поражение подряд.

В главном бою вечера встретятся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США). Этот поединок в тяжелом весе (свыше 93 кг) начнется ориентировочно в 6.30 (мск).

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая